Hovedredningssentralen bekrefter at alle tre om bord i fartøyet kom seg trygt om bord i redningsskøyten, og ble sendt med helikopter til land. Det var redningsselskapets «Dagfinn Paust» som hjalp de tre. Første båt til stedet var imildertid hvalsafaribåten Blasius II.

Skipper Svein Frantzen forteller til Vesterålen Online at det ble en time-halvannen omvei – med 66 turister om bord. Dette skrev Vesterålen Online om først.

– Fartøyet gikk ned under slep av redningsskøyten og man klarte ikke lense ut tilstrekkelig. Slepet ble etter hvert stoppet og de tre om bord gikk om bord i redningsskøyten og tas inn til Andenes. Alle tre er rapportert om å være i god form og ved godt mot, sier Tor Eirik Torkildsen ved Hovedredningssentralen til VOL.

Det er foreløpig ukjent hvorfor båten ikke lot seg redde. Thor Eirik Torkildsen i HRS Nord-Norge forteller til Bladet Vesterålen at fartøyet sank, tross iherdige forsøk på å berge det. Ulykken skjedde også i påsyn av en rekke hvalturister som var i nærheten.

Fiskebåten gikk ned nord av Andøya. Foto: Datawrapper

– Redningsskøyten slepte fartøyet et stykke inn mot Andenes, men måtte etter hvert stoppe slepet, da de ikke klarte å lense den tilstrekkelig, sier han til avisen.

Tidligere i dag ble det kjent at båten hadde problemer. Hovedredningssentralen Nord-Norge skrev på X/Twitter at et fiskefartøy med tre personer om bord tar inn vann, nord av Andøya.

– Tre ressurser er satt inn: Redningshelikopter fra Tromsø, RS Dagfinn Paust fra Andenes samt et frivillig fartøy som var i nærheten. Første ressurs er allerede fremme på stedet og gir assistanse, meldte Hovedredningssentralen.