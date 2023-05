I en pressemelding opplyser Fiskeridirektoratet at fra 11. – 15. mai gjennomførte etaten sammen med Kystvakten og Statens Naturoppsyn en felles kontrollaksjon på Vestlandskysten. I løpet av de fem dagene ble det gjort 25 beslag av ulike redskaper i kontrollen som startet ved Stad og ble avsluttet i Bergen.

Lite bruk i sjøen

– Det er fremdeles tidlig i sesongen for fritidsfiskere og det var lite bruk i sjøen. Det ble for det meste beslag av teiner, en garnlenke og ei ruse. Utenfor Florø kom vi over et såkalt spøkelsegarn fullt av både død og levende krabber. Garnet hadde trolig stått urøktet i sjøen i lang tid. Alle levedyktige krabber ble satt ut i sjøen igjen, sier inspektør Joakim Sande i Fiskeridirektoratet i meldingen.

Beslag av spøkelsesgarn under aksjonen. Foto: Fiskeridirektoratet

Kontroll av fiskeredskap

Formålet med felleskontrollen var kontroll av fiskeredskap. De beslaglagte teinene hadde enten feil eller manglende fluktåpning eller manglet bomullstråd, ifølge Fiskeridirektoratet. Det ble beslaglagt ei ruse. Direktoratet påpeker i meldingen at det er forbudt å bruke ruser i sjøen i perioden 1. mai til og med 30. september.

– Ved å samarbeide på denne måten kan vi dekke mye større område og i tillegg dra veksler på hverandres ressurser og kompetanse. På den måten blir kontrollene mer rasjonelle og effektive, sier Sande.