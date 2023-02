– På tur til Tromsø for en ukes landligge etter levering på Karlsøybruket i Vannvågen, fikk vi helt ut av det blå tette filter, sier Myklebust. Hendelsen skjedde i vestkanten av Tromsøysundet. Skipperen beskriver hendelsen som sjokkerende. – Dette fordi vi har strenge intervaller med skifte av filtrene per 200 timer, og det var fremdeles 35 prosent igjen av intervallet, sier Myklebust. Helt uventet motorstans Mannskap gikk direkte i gang med å skifte filter. – Men vi ble kraftig plaget med luft i systemet, og det tok lengre tid enn antatt, sier Myklebust.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.