Med motorstopp i østlig stiv kuling drev båten på land i et langgrunt område nært opp til Risvær. Redningsskøyta «Klavenes Marine» der Odd Arne Hermansen er skipsfører, ble oppkalt av Hovedredningssentralen og var på plass på ulykkesstedet innen kort tid. – Vi ble kalt ut til Risvær ved femtiden fredag morgen. Da vi kom fram hadde båten drevet på land og skipperen hadde evakuert seg selv opp på en holme, forteller Hermansen. Langgrunt farvann Skipsføreren beskriver hendelsen kort. – Skipperen var i sikkerhet og situasjonen var sånn sett under kontroll, sier Hermansen.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.