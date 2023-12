Fisker Marcus Bangås (21) fra Nordland ble meldt savnet tirsdag etter å ha falt i Lopphavet utenfor vestkysten av Troms og Finnmark.

Tirsdag kveld opplyste Hovedredningssentralen Nord-Norge at redningsaksjonen hadde endret status til søk etter antatt omkommet og at politiet vil lede saken.

Onsdag åpnet Havarikommisjonen sak.

– Ja, vi har iverksatt undersøkelse av denne saken. Det ble besluttet da vedkommende var antatt omkommet, forteller Dag Liseth, direktør i sjøfartsavdelingen i Havarikommisjonen.

Vil undersøke båten

Kommisjonen sendte onsdag to inspektører nordover for å undersøke fartøyet og gjøre intervjuer for å klarere hva som har skjedd.

Dag Liseth er avdelingsdirektør i Havarikommisjonen. Foto: Studio OSCAR, Kristin Jacobsen

– Hvem skal intervjues?

– De som kan ha informasjon som er viktig for å etablere et hendelsesforløp, svarer Liseth.

Når de er ferdige med å undersøke saken, vil de ifølge Liseth gi ut en offentlig rapport hvor de redegjør for hendelsen og komme med en konklusjon om hvordan man kan unngå lignende igjen.

Sjøloven regulerer virksomheten til Havarikommisjonen. Hvis det skjer en ulykke med et fiskefartøy hvor noen omkommer, undersøker de saken.

Søker med båt

Politiet er i gang med etterforskningen av hendelsen. To personer var om bord i fiskefartøyet og den andre personen som var om bord under hendelsen er avhørt.

Torsdag gjennomfører politiet søk med båt langs kysten av Sørøya, ifølge operasjonsleder Einride Hals i Finnmark politidistrikt. De får hjelp av redningsskøyten og forsvaret. Det vil også søkes utover mot Lopphavet.

– Nå prøver vi å få søkt så lenge vi har dagslys som gjør det lettere å se noe i vannet, sier Hals.

Undersøker mulighet for ROV

Politiet undersøker også om det vil kunne la seg gjøre å søke med fjernstyrt undervannsfarkost (ROV) og sonar under havoverflaten.

– Vi jobber med å få tak i noen som kan hjelpe oss med det. Så vi er fremdeles i undersøkelsesfasen, sier Hals.

Fiskeren skal ifølge Hals ikke ha hatt på seg redningsutstyr.

– Det som har fremkommet så langt, er at mannen falt over bord i forbindelse med at de skulle dra inn en garnlenke og ble så raskt ført bort av havstrømmen. Det ble kastet ut livbøye men uten hell, opplyste stabssjef Tarjei Sirma-Tellefsen i politiet onsdag.