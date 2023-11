– Nå igjen. Det var det som fôr gjennom hodet mitt der og da.

Det er en knapp måned siden verftsdirektør Ronny O. Langset sist opplevde dramatikk ved eget verft. 27. oktober brøt det ut brann på Kystvaktens nye «Hopen», som skal leveres i første kvartal 2024.

Verftsdirektør Ronny Opsjøn Langset ved Vard Langsten. Foto: Ketil Svendsen

15 om bord

Mandag kveld meldte avisene Bygdebladet og Vestnesavisa at Lerøy Havfisks tråler «Gadus Neptun» fikk slagside i dokken på Vard Langsten i Tomrefjord. Hendelsen skal ha skjedd i 14.30-tiden. Båten var på inne på planlagt service da hendelsen skjedde.

Om bord var 14 av 15 fartøyets eget mannskap og ansatte i Lerøy Havfisk, forteller Langset.

– Det ble dessverre dramatisk i går, men først og fremst er jeg veldig lettet over at ingen mennesker ble skadd.

Han berømmer det stedlige industrivernet, som var raskt på pletten.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi fikk veldig raskt avklart at det ikke var snakk om personskade. Det gjorde at vi kunne puste med magen, og ga oss tid til mer grundige vurderinger.

Ingen stor dramatikk

– Det er klart det høres dramatisk ut, men det var ikke det. De tok på seg draktene og firte seg ned. Kystvakten sto klar og fraktet dem til kai, sier Lerøy Havfisks driftsdirektør Ronny Vågsholm til Fiskeribladet.

Ronny Vågsholm er driftsdirektør i Lerøy Havfisk. Foto: Lerøy

Verftsdirektør Langset forteller dette om hva han selv opplevde fra landsiden.

– Båten var akkurat blitt fløtet inn i flytedokken vår, og var i ferd med å bli løftet. Da den begynte å legge seg rolig over, skjønte folk at ikke alt var som det skulle. Vi fant at det enkleste var at alle iførte seg overlevingsdrakt og evakuerte ut i sjøen. De ble deretter hentet opp av en mobbåt fra kystvaktfartøyet som ligger her. Relativt udramatisk, sånn sett.

– Hva vet dere om årsaken bak hendelsen?

– Når noe sånt skjer, er det gjerne en rekke uheldige omstendigheter, og ikke bare én liten feil.

Langset lister opp mulige «syndere».

– Det kan være materialbrudd i en av dokkputene, det kan være unøyaktig oppretting, eller en skjevhet i last. Det må vi finne ut av.

– Klart du blir litt stum

På sosiale medier-tjenesten X (tidligere Twitter), meldte politiet at det var noen materielle skader etter hendelsen.

– Jeg vil påstå at de ansatte er godt drillet på dette. Vi hadde en debrif etterpå, sier Vågsholm hos Lerøy Havfisk.

– Får dette konsekvenser for videre fiskeri?

– Nei, det gjør ikke det. Vi har klart å organisere alternativ dokking, og det får ikke store konsekvenser. Det blir nok noen dager ekstra på verft, men slik vi forstår det i dag er ikke konsekvensene store.

– Hvordan var det å få beskjeden om at «Gadus Neptun» fikk slagside?

– Det er klart du blir litt stum. Det første vi tenker på er hvordan det går med folk. Oversikt er viktigst, og at pårørende blir kontakter, før vi prioriterer det som skrives om saken. Vi må ha respekt for folk. Etter at det er sjekket ut at folkene har det bra, tenker vi på fartøyet. Liv, helse og de som sitter hjemme er prioritert, sier Vågsholm.

Verftsdirektør Ronny Opsjøn Langset ved Vard Langsten. Foto: Ketil Svendsen

– Trasig

Brannen i slutten av forrige måned førte heller ikke til personskader ved Vard. Det er verftssjef Langset glad for, selv om han skulle vært hendelsene foruten.

– Trasig. Samtidig har jeg en del erfaring med kriser og hendelser, at jeg slik sett er ganske rolig selv under en krise. Det er viktig å holde hodet kaldt, om man klarer det.

Vi begynner dessverre å bli ganske vant til hendelser og kriser. Sånn sett er jeg relativt rolig, og vet hva som må gjøres.

Verftet har mye aktivitet og mange folk involvert, men samtidig gode varslingsrutiner, forteller han.

– Nå må vi bare få avklart hva som faktisk skjedde, og om det er en sammenheng. Vi er et stort konsern, så det er viktig å gå gjennom rutinene nå.

Litt torsk, sei og hyse igjen

– Hva er det neste fartøyet skal ut og fiske på?

– Det er ikke så mye kvote igjen. Litt torsk og litt sei. Og en del hyse igjen. Det blir kanskje 14 dager til tre ukers drift, sier Vågsholm hos Lerøy Havfiske.