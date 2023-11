Den norske tråleren «Kågtind II» tok inn store mengder vann utenfor Bjørnøya i grensen mellom Norskehavet og Barentshavet tirsdag kveld. Den norske tråleren skal befinne seg 125 nautiske mil (om lag 230 km) øst av Bjørnøya.

– Vi har kontakt med tråleren «Kågtind II». De har kontroll, men det er mye vann om bord. Det er ganske mye sjø, så det er utfordrende, sier Tommy Torvanger, sjef for Nergård Group som eier tråleren.

Fiskebåt og redningshelikopter assisterer

Klokken 22.48 opplyser Frode Iversen ved Hovedredningssentralen Nord-Norge at autolinebåten «Veststeinen» har ankommet havaristen. – De ligger nå stand by og er klar til å assistere dersom det blir behov. I tillegg ankommer redningshelikopteret fra Longyearbyen cirka klokken 23.00 og vil fire ned to lensepumper på «Kågtind II», forteller Iversen til Fiskeribladet.

Oppdatert pressemelding fra HRS

I en pressemelding fra Hovedredningssentralen Nord-Norge klokken 23.48 opplyses det at tråleren fikk om bord lensepumpene. Ifølge kapteinen på «Kågtind II» bedret situasjonen seg med økt lensekapasitet og vannstanden er nå synkende inne i fartøyet. Med to ekstra pumper har man også en reservekapasitet.

De andre fartøyene som har satt kursen mot havaristen har nått blitt dimittert, mens kystvaktfartøyet «KV Barentshav» fortsetter mot «Kågtind II» for å slepe det til fastlandet i løpet av morgendagen. Kystvaktskipet beregner å være fremme ved havaristen cirka klokken 07.00 onsdag morgen.

Redningshelikopteret fra Svalbard har returnert, mens redningshelikopteret fra Tromsø fløy til Bjørnøya og står i beredskap der inntil videre.

Fiskebåt med 21 personer har fått problemer utenfor Bjørnøya. Foto: Kystverket

I aktivt fiske

Mannskapet på 21 gikk nylig om bord som nytt skift på «Kågtind II», og tråleren var i aktivt fiske da den begynte å ta inn vann.

– Vi har varslet alle de nærmeste til mannskapet, og vi vil følge tett med videre, sier Tommy Torvanger i Nergård videre.

Hovedredningssentralen i Nord-Norge iverksatte en redningsaksjon, og redningsressurser ble sendt mot stedet. Flere sivile fartøy satte kursen mot havaristen, sammen med kystvaktfartøyet «Barentshav». Det første fartøyet var fremme cirka 22.40.

– Situasjonen er uavklart, siden de ikke har klart å stoppe lekkasjen. Vi har fortløpende kontakt med kapteinen om bord, sier Frode Iversen i Hovedredningssentralen til Fiskeribladet. Alle de 21 er fremdeles ombord.

– Rett før klokken 19.30 kom den inn melding om at en tråler øst for Bjørnøya tar inn vann og trenger hjelp, forteller Iversen.

Det er ikke første gang «Kågtind II» får problemer, i april i år krasjet båten med kaia i Breivika i Tromsø. Den gang gikk det heldigvis bra.

Kystvakt og sivile bistår

To russiske og en dansk tråler satte kursen mot havaristen for å bistå, i tillegg til autolinebåten «Veststeinen» fra Bremanger i Vestland. Kystvaktskipet «KV Barentshav» ligger nordøst for Bjørnøya og har også satt kurs mot havaristen.

– De er på vei, men har rundt 10 timers gange før de er framme. Kystvaktens operasjonssentral bekrefter at de går for å bistå og avbryter dersom situasjonen kommer under kontroll, sier Reidar Flasnes, talsperson ved Forsvarets operative hovedkvarter til Fiskeribladet.

Det blåste stiv kuling i området, bølgehøyden var 3–4 meter og sikten var god i tirsdag kveld.