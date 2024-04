Det var i «Hopendjupet», ved øya Hopen, at funnet ble gjort fredag. «Kongsfjord» fraktet den omkomne så til Hammerfest, hvor politiet overtok.

– Avdøde ble transportert av begravelsesbyrå fra Hammerfest til Tromsø natt til mandag, forteller politiadvokat Bent Strand i Troms politidistrikt.

Videre sier han:

– Mannskapet om bord har gjort det beste de kunne, og transporten både til Hammerfest og Tromsø har blitt foretatt med respekt.

Jobber med å avklare identitet

Tirsdag gjennomføres det obduksjon både for å avklare dødsårsaken, men også for å avklare identiteten på avdøde.

– Jeg kan ikke si når identifiseringen er klar, dessverre. Det blir ren gjetning, sier Strand.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Finner man en lommebok eller navnelapp på klesdrakt gjør det identifiseringen raskere, påpeker han. I andre tilfeller må man gå etter DNA, og da kan det ta lenger tid, viser han til.

Tre savnetsaker

Strand forteller at da levningene ble funnet, kontaktet skipper om bord på tråleren politiet i Finnmark og rederiet.

Videre sier han at Finnmarkspolitiet har leitet opp tre aktuelle savnetsaker fra området.

– I disse sakene står personer oppført som pårørende, og disse ble så varslet om funnet som ble gjort, uten at politiet kunne si noe om hvem det er som er funnet. Dette gjøres for at pårørende skal få informasjonen før den havner i media, sier Strand.

– Ubehagelig

Daglig leder i Lerøy Havfiske, Eldar Farstad fortalte til avisen iTromsø at han ble kontaktet etter hendelsen.

– Jeg fikk varsel mellom klokken 23 og 24 i går, sa Farstad til avisen lørdag.

Båten eies av Båtsfjord havfiske i Finnmark, som igjen eies av Lerøy.

– Det er jo selvfølgelig en ubehagelig opplevelse, sier Farstad til avisen.