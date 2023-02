Ifølge en fersk rapport falt fiskeren, en mann i 30-årene fra Latvia, over bord under klargjøring av teiner. Det viser sjøulykkesrapporten som rederiet har sendt inn til Sjøfartsdirektoratet, som Fiskeribladet har fått innsyn i. I beskrivelsen av hendelsesforløpet står det at det var en annen fisker til stede da ulykken inntraff. Fiskeren som var på dekk sammen med den forulykkede skal ha stått med ryggen til vedkommende mens de arbeidet med klargjøring av teiner. Fiskeren som var der sammen med den forulykkede hørte en lyd.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.