Fangstfartøyet «Havsel» gikk på grunn i Trømsøysundet søndag ettermiddag og lå med lett slagside da slepebåten «Borg Parat» kom til unnsetning.

Oppdatert: Frykter forurensning fra fangsbåten. Har lagt ut lenser.



– Vi fikk melding om hendelsen klokken 12.45 søndag ettermiddag da slepebåten «Borg Parat» meldte fra til Kystradio Nord om at «Havsel» lå med lett slagside i Tromsøysundet, opplyser redningsleder Sten-Rune Nikolaisen ved Hovedredningssentralen Nord-Norge til Fiskeribladet.

– Den relativt udramatiske grunnstøtingen skjedde like i Tromsøysundet like sør for Tromsøbrua. Slepefartøyet la seg inntil og fikk etter hvert hjulpet fartøyet av grunn.

«Havsel» returnerte denne uken fra Vestisen hvor den har drevet selfangst. I dag ankom fartøyet Tromsø etter å ha vært på Sunnmøre for å levere spekk og skinn.

«Havsel» måtte bukseres inn ved hjelp av slepebåten «Borg Parat» etter å ha gått på grunn i Tromsøysundet. Her nærmer den seg Riberkaia. Foto: Julie Arntsen, Fiskeribladet

Buksert til kai

Ifølge Nikolaisen sendte også brannvesenet ut en lettbåt og en brannmann gikk om bord i «Havsel» for å sjekke om den tok inn vann.

– Slepebåten fikk buksert «Havsel» til nærmeste kai, og Kystverket har nå overtatt operasjonen. Vi er ikke lenger involvert, forteller redningsleder Nikolaisen ved Hovedredningssentralen Nord-Norge klokken 13.30.

Politi, brannvesen og tollvesen om bord

Innsatsleder Kenneth Evensen i politiet sier til Fiskeribladet at «Havsel» ikke har hatt problemer lenge før den fikk hjelp av slepebåten.

– Politiet dokumenter eventuelle skader og brannvesenet skal sjekke at noe ikke lekket ut i sundet. Politiet skal få kontroll at alt er slik det er med skipper og mannskap, forteller innsatslederen.

«Havsel» måtte bukseres inn ved hjelp av slepebåten «Borg Parat «etter å ha gått på grunn i Tromsøysundet. På Imeskaia sto over hundre kunder og ventet på å kjøpe kobbekjøtt. Foto: Julie Arntsen

Da Fiskeribladet sto på kaia, gikk også inspektører fra Tollvesenet om bord i fangstskuta. Dette var ikke koordinert med politiet, kunne innsatsleder Kenneth Evensen fortelle.

Ifølge Tollvesenets inspektører var dette en rutinekontroll fordi båten hadde vært utenfor Norge.

Da «Havsel» var buksert inn til Imeskaia i Tromsø gikk inspektører fra Tollvesenet om bord i fangstskuta. – Dette var ikke koordinert med politiet, opplyste innsatsleder Kenneth Evensen i politiet. Foto: Julie Arntsen

– Styrte feil

Skipper på «Havsel» Bjørne Kvernmo sier til Fiskeribladet at de rett og slett styrte feil og derfor gikk på grunn.

Politiets innsatsleder var en stund usikker på om det ble mulig for kundene å kjøpe selkjøtt på grunn av en mulig diesellekkasje. Men de langt over hundre kundene på Imeskaia kunne sammen med skipperen til slutt puste lettet ut da det ble klart at det ble salg.

Klokken 14.25 var det fremdeles lang kø etter å sikre seg kobbekjøtt fra «Havsel»