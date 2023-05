I ettermiddag ble det påvist hull i skroget på fangstbåten «Havsel» som søndag gikk på grunn i Tromsøysundet i Tromsø og fikk slagside.

Det skal også være forholdsvis store skader på propellen får Fiskeribladet opplyst på Imeskaia hvor fangstbåten nå ligger.

– Hadde vi gått fem meter lenger ut, hadde det gått bra. Tanken var å komme inn bak den lange, svære båten som allerede lå med kai. Derfor gikk jeg litt lenger inn enn jeg pleier, forklarer Kvernmo.

Han blåste til null på politiets promillekontroll.

Fartøyet ble hjulpet av grunn og buksert til kai av slepebåten «Borg Parat». Tidligere søndag sa skipper på «Havsel» Bjørne Kvernmo til Fiskeribladet at de rett og slett styrte feil og at det var årsaken til at de gikk på grunn.

Bjørnø Kvernmo er skipper på «Havsel» som har hatt et anstrengende tokt med motortrøbbel i Vestisen og grunnstøting i Tromsø. Foto: Julie Arntsen, Fiskeribladet

Kunder sto på kaien og ventet

Over hundre kunder som skulle kjøpe kobbekjøtt ble stående og vente, mens dramaet utspilte seg i Tromsøysundet. Det var en stund usikkert om de fikk kjøpe selkjøttet, men alle pustet lettet ut da salget på kaien endelig kunne starte.

– Det har vært et helt vilt oppmøte, sier skipperen.

– Når du ser så mange folk, frister det med en tur til neste år?

– Jeg tar et år av gangen. Helsa må også holde for å kunne gå i isen.

La ut lenser

Brannvesenet arbeidet søndag ettermiddag med å legge ut lenser rundt båten som ligger til ved Imeskaia.

Samtidig ble det avgjort å tømme en tank med diesel for å forhindre lekkasje fra båten. Bjørnø Kvernmo jobbet selv med forberedelsene til å få tømt tanken.

Her jobber skipper Bjørnø Kvernmo selv med å få tømt en av tankene om bord på fangstfartøyet «Havsel». Foto: Julie Arntsen, Fiskeribladet

Uheldig tokt

På grunn av et ventet uvær satte «Havsel» kursen sørover fra Vestisen hvor den hadde hatt en god fangst.

Midt i fangsten i Vestisen fikk «Havsel» problemer. Båten fikk lekkasje på kjølevannspumpa på hovedmotoren. Det gjorde at de måtte gå til Akureyri nord på Island.

– Kjølevæska rant inn i hovedmotoren og ble til steam, men vi klarte å lure oss til Akukreyri med steam som sto ut av motoren.

På Island fikk de bestilt ny pumpe fra Nederland, som dukket opp først etter flere dagers venting.

– Dagene på Island kostet oss minst 500 dyr. Kanskje det dobbelte, fortalte skipper Bjørnø Kvernmo til Fiskeribladet tidligere i uken.

På finaleturen til Tromsø for å selge kobbekjøtt gikk det galt igjen da båten grunnstøtte. Fangstfartøyet kom da fra Sunnmøre hvor den hadde levert spekk og skinn.