I forrige uke falt fiskeren Are Strand over bord fra sjarken «Øyværing» utenfor Kabelvåg. Mandag meldte Avisa Nordland at Strand omkom og Hamarøy kommune bekreftet dødsfallet på sine hjemmesider.

Den foreløpige teorien til politiet er at ulykken skjedde i forbindelse med at han satte garn. Det skriver Lofotposten.



– Etterforskningen i løpet av helgen har ikke avdekket noen feil ved båten. Teorien er at han falt i havet i forbindelse med setting av garn, opplyser etterforskningsleder ved Svolvær politistasjon Ingar Brun til avisen.