Redningsselskapet la selv ut melding om hendelsen på sin Facebook-side, med video av båten som ble stående og balansere på den 20 centimeter brede kjølen.

– Da vi kom frem sto de «high and dry», og vi kunne ikke gjøre noen ting. Det skal egentlig ikke gå an, sier skipper Jostein Johansen i Redningsselskapet.

– Aldri sett lignende

Det var redningsskøyten «Odd Fellow III» som rykket ut da sjarken grunnstøtte på et skjær i nærheten av øya Bolga i Meløy, helt nord på Helgelandskysten.

Johansen forteller at de lå ved siden av sjarken i tilfelle noe skulle gå gale.

– Den har stått enormt godt, sier Johansen.

Natt til mandag måtte redningsskøyten «Odd Fellow III» sette kursen mot Bolga i Meløy. Sjarken ble stående og balansere på den 20 centimeter brede kjølen. Foto: Redningsselskapet

Skipper om bord på den 43 fot lange fiskesjarken «Marita Helen» er Kurth Justad.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det er helt ufattelig at det har gått som det gikk, sier Justad.

Han har vært yrkesfisker siden 1978 og aldri grunnstøtt før.

– Nå var det min tur. Han jeg pratet med i redningsselskapet sa han aldri før hadde sett noe lignende, sier Justad.

Grunnstøtte i seks timer

Mannskapet på to kom helskinnet fra hendelsen. Båten sto på grunn i seks timer. Justad forteller at de ble stående til floen kom igjen.

– Det føltes støtt, og jeg var ikke bekymret. Jeg var ute på dekk og jobbet mens vi sto der, forteller Justad.

Om bord i sjarken har de 150 garn. Fiskerne har hjemmehavn i Sandnessjøen og var på tur nordover for å fiske sei og kveite da de gikk på grunn.

Fisker Kurth Emil Justad har hatt båten «Marita Helen» i 13 år. Foto: Privat

Justad forteller at de forsto med én gang hva som hadde skjedd, og at han da ringte Redningsselskapet.

– Redningsselskapet har dykket for se om det var skader på båten. Det var det ikke, sier han.

Ifølge Justad filmet Redningsselskapet under båten for å sjekke hvorvidt sjarken har fått skader.

– Nå må vi vente på klarsignal fra Sjøfartsdirektoratet om at vi får lov å gå. De må undersøke videoen av båten og godkjenne at vi får lov å gå. Da skal vi oppover til Nord-Troms og Vest-Finnmark for å fiske, sier Justad.