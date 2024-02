Redningsselskapet står på for og holder skøyten flytende ved kaien i Stamsund. Det er brukt flere madrasser og en spesialsydd presenning for å hindre at vann kommer inn i båten.

Det skriver Redningsselskapet på Facebook mandag.

– Den har fått en forsterket presenning og det er kontroll på situasjonen, sier kommunikasjonsrådgiver i Redningsselskapet Hina Parveen til Fiskeribladet.

Får erstatningsfartøy

Redningsselskapet skriver at det ligger an til forflytting av «DNV» på onsdag, før uvær setter inn.

13. februar kommer redningsskøyten «Erik Bye» til Ballstad og vil bli erstatningsfartøy for «DNV».