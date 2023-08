– Det var tøft for vår organisasjon, innrømmet konsernsjef Christian Rieber da han torsdag formiddag la fram Norcods resultater for andre kvartal i 2023.

– Men det var også en seier å slakte all fisken. All fisken vår ble slaktet og tatt opp og solgt. Det er vi fornøyd med, sa han, og roste hele organisasjonen for å ha omstilt seg etter vedtaket til direktoratet.

Norcod omsatte i Q2 for 39,4 millioner kroner, opp fra 34,4 millioner sammenliknet med i fjor på samme tidspunkt.