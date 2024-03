Geir Ove Ystmark, administrerende direktør i Sjømat Norge, har sett seg lei på at de 13 forskerne i Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) stadig gjentar at rømt oppdrettslaks er en av de alvorligste truslene mot villaksbestandene.

Nå ber han Miljødirektoratet ta affære.

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) er et uavhengig råd opprettet av Miljødirektoratet som

Vurderer bestandsstatus for norsk villaks, trusselfaktorer og beskatningsnivå.

Rådet består av 13 personlig oppnevnte medlemmer fra syv universiteter og forskningsinstitutter.

Neglisjerbar effekt

I et brev datert 29.