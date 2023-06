Torsdag klokken 12.30 la Riksrevisjonen med riksrevisor Karl Eirik Schjøtt- Pedersen i spissen fram en rapport etter at de har undersøkt myndighetenes arbeid med fiskehelse og fiskevelferd i havbruksnæringen.

I 2022 var det rekordhøy dødelighet i sjøfasen for oppdrettsfisk i Norge. Totalt døde det 92,3 millioner fisk ifølge Fiskehelserapporten fra Veterinærinstituttet.

Riksrevisjonen konkluderer med følgende:

Det er kritikkverdig at Nærings- og fiskeridepartementet med underliggende etater ikke har iverksatt tilstrekkelige tiltak for å bidra til å redusere de vedvarende utfordringene med sykdom og dårlig fiskevelferd i havbruksnæringen. Myndighetene har heller ikke i tilstrekkelig grad fulgt opp negative konsekvenser av ny teknologi og nye driftsformer. Sykdom og dårlig velferd bidrar til økt dødelighet og til lavere kvalitet på fisken, og dermed til økonomiske tap.

Det er også kritikkverdig at Mattilsynets system for å gjennomføre et risikobasert tilsyn har vesentlig forbedringspotensial.

I tillegg er det ikke tilfredsstillende at Mattilsynet og Fiskeridirektoratet samarbeider for lite.

Foreslo å se på regelverket i mars

Avlusningsoperasjoner ble trukket fram som den største helseutfordringen for oppdrettslaks i 2022. Oppdretterne må som kjent behandle dette og får vekst eller nedtrekk i produksjonen ut ifra lusetallene i det produksjonsområdet.

Avdelingsdirektør for fiskehelse og fiskevelferd ved Veterinærinstituttet, påpekte etter den rapporten at regelverket gjerne ikke er i takt med lusesituasjonen.

– Vi kan ikke behandle oss ut av det med dagens regime. Derfor må man ha andre driftsmessige muligheter til å være litt rund i kantene. Kanskje også et regelverk som er mer i takt med lusesituasjonen og dynamikken gjennom året kan være en mulighet å se på, sa han til Intrafish i mars.

– Dilemmaet er at du har et regelverk som sier at du nærmest må behandle i hel for å berge villaksen. Det er en balanse der man må finne en annen løsning, fastslo han.