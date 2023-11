Både i fjor i år har Havforskningsinstituttet advart mot at perlesnormaneten er observert langs kysten. Den er ufarlig for mennesker, men særlig farlig for oppdrettsfisk.

Denne uken måtte Havforskningsinstituttet selv avlive fisk på sitt anlegg i Austevoll etter besøk av maneten. Og de er ikke alene. Bare de siste ukene har Salaks, Nordlaks og Grieg Seafood i nord fått den fryktede maneten inn i sine anlegg. Der har den skadet og drept tusenvis av fisk.

– Vi føler selv vi står litt maktesløse, innrømmer administrerende direktør Odd Bekkeli i Salaks.