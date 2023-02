Nova Sea-eier Aino Olaisen selger leiligheten sin i Sjøgata i Bodø sentrum. Prisantydningen er på 13,9 millioner kroner. 4-roms leiligheten er på 180 kvadratmeter. – Jeg kan avkrefte at jeg skal flytte til Sveits. Jeg skjønner ikke at salget har så stor nyhetsverdi. Jeg blir værende i Norge. Jeg kommer til å bo både i Oslo og på Lovund, sier Aino Olaisen til Intrafish. Leiligheten har en kvadratmeterpris på 79.000 kroner. Snittprisen for Bodø er på litt over 50.000 kroner per kvadratmeter, ifølge tall fra Krogsveen.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.