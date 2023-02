– Vi vet ikke hvorfor. Etter at Høyesterett avslo å se på spørsmålet om han skulle pågripes, har vi samtykket til vedtak om utlevering, slik at han kan fremstilles i Salten tingrett og forhåpentlig straks løslates, skriver Andersens advokat John Christian Elden i en epost til Intrafish. Finnmarkingen Daniel Andersen var en av fem personer som ble pågrepet i en koordinert aksjonen i Alta og Vilnius. Politiet mistenker at et bemanningsnettverk har drevet omfattende skattesvik i forbindelse med utleie av arbeidskraft til fiskebruk i Nord-Norge.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.