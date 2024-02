Ifølge NRK Nordland er det uvisst hvor lenge nå togstrekningen blir stengt.

Gruveselskapet LKAB, som frakter malm fra Kiruna til Narvik, sier at situasjonen er alvorlig.

Også mye fisk blir fraktet med banen. Ifølge Børge Edvardsen Klingan i Narvik Havn blir det i løpet av ett år fraktet fisk for rundt 25 milliarder kroner over Ofotbanen, som er koblet til Malmbanan.

Etterforskes

Ifølge NRK har svensk politi startet etterforskning av avsporingene i desember og den på lørdag. Det er foreløpig ingen mistenkte, og politiet jobber bredt – men det undersøkes om sabotasje kan være årsaken.Da strekningen åpnet tirsdag forrige uke, hadde den vært stengt i 65 dager som følge av skader som oppsto ved den forrige avsporingen.

Mens det er islagt hav i Bottenviken, gjør den store og isfrie havnen i Narvik det attraktivt å sende malmen dit for utskipning. Fisken fra Narvik sendes med jernbane over til Sverige, hvor det svenske og norske jernbanenettet er koblet sammen. Dermed kan fisken sendes lenger sør i Norge med jernbane før den fortsetter sin ferd ut i verden ofte enten via bil eller fly.