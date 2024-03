Lerøy opplyser i en pressemelding mandag at de i starten av mars hadde problemer på smoltanlegget Kjærelva i Sunnhordland. Lerøy skriver i meldingen at selskapet mistenker at det har vært utfordringer med vannkvaliteten.

– Vi satte umiddelbart inn tiltak og har flyttet smolt over i nye kar og nytt vannmiljø. Vi tar denne hendelsen svært alvorlig og har meldt saken til Mattilsynet. Lerøys fagfolk samarbeider med eksterne kunnskapsmiljøer for å finne rotårsaken, skriver Lerøy i pressemeldingen.

Totalt hadde selskapet en beholdning på 1,9 millioner smolt på anlegget, der altså 490.000 smolt døde.

– Krevende for våre ansatte

Lerøy er klar på at de har kontroll på situasjonen nå, men at de ikke kan gå inn på detaljene i hendelsesforløpet ennå.

– Vi forsikrer om at vi tar vårt ansvar i denne situasjonen, og vi fokuserer nå på å sikre helsen til gjenværende fisk og forebygge ytterligere hendelser. Fisken som er flyttet ser ut til å komme seg fort og viser økt appetitt, melder Morten Fjæreide, daglig leder i Lerøy Sjøtroll i meldingen.

Fjæreide gir også ros til de ansatte etter hendelsen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Morten Fjæreide, daglig leder Lerøy Sjøtroll. Foto: Joar Offerdal Vatlestad (arkiv)

– Dette har vært krevende for våre ansatte. Jeg er stolt over de ansatte som har vist handlekraft og raskt fikk kontroll på situasjonen. Vi er fast bestemt på å trekke verdifulle lærdommer fra denne situasjonen. Gjennom tett samarbeid med relevante aktører, inkludert Mattilsynet, vil vi implementere nødvendige tiltak for å forhindre lignende situasjoner i fremtiden. Målet vårt er å forsterke våre prosesser og retningslinjer for å sikre anleggets robusthet og bærekraft på lang sikt, sier han.

Får tilsyn

Mattilsynet vil denne uken gjennomføre tilsyn på Kjærelva, forteller Lerøy.

– Jeg ser frem til tilsynet, og understreker viktigheten av å fortsette den gode dialogen og samarbeidet med Mattilsynet og eksterne kunnskapsmiljøer. Både for å identifisere årsaken bak, men også for å hindre lignende hendelser i fremtiden, melder Fjæreide.