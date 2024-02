- Vi er svært fornøyd med rekordresultater i selskapets tre forretningsområder, havbruk, videreforedling og fôrproduksjon, i et likevel krevende år. Jeg vil derfor benytte anledningen til å takke mine 11.500 kollegaer verden over som har levert rekordvolumer og enestående resultater, sier konsernsjef Ivan Vindheim i en melding onsdag morgen.

Styret i selskapet har besluttet et utbytte på 1,90 kroner per aksje for fjerde kvartal, noe som tilsvarer i underkant av en milliard kroner.

Når det gjelder den nye omtalte lakseskatten går det fram at Mowi ser skattebetalinger på rundt 280 millioner euro i 2024, inklusive grunnrenteskatt på rundt 55 millioner euro - tilsvarende 628 millioner kroner.