– Her inne skyter vi lakselus med laser, sier Karoline Fjærvoll (24).

Hun er leder for fôrsentralen til Kvarøy Fiskeoppdrett. Det familiedrevne oppdrettsselskapet ligger på Kvarøya, på indre del av Helgelandskysten.

Øya har en ideell beliggenhet i forhold til skipsleia. Dette har gjort Indre Kvarøy til et sentralt omlastingssted og trafikknutepunkt for Nordre Helgeland. Arkeologiske utgravninger viser at det har bodd folk her siden 600–800 e.Kr.

Møttes på merdkanten

– Vi følger med selskapets fem anlegg. Alle ligger ganske tett opp til Kvarøy og nå følger vi med på hvordan fôret faller i merden.