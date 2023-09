Frøya-ordfører Kristin Strømskag (H) er den eneste av ordførerne i de ti største havbrukskommunene som ikke kommer fra Senterpartiet eller Arbeiderpartiet. Etter at stemmene fra kommune- og fylkestingsvalget er telt opp, ligger det an til at flere av havbrukskommunene kan få ordførere fra den blå siden.

– Det er helt sykt. Jeg er fortsatt stum, sa Kristin Strømskag tre minutter etter at forhåndsstemmende ble klare til lokalavisen Hitra-Frøya.

Etter fullstendig opptelling gjennom natten er Høyre og Frp alene sikret flertall i det som er den største havbrukskommunen – målt i inntekt fra havbruksfondet.