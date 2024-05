Planen var aldri å bli tillitsvalgt, sier Jørgen Wengaard (32).

Noen ganger går ikke alt etter planen.

I nøyaktig ti år har driftsteknikeren vært tillitsvalgt i Mowi. De siste fire årene som konserntillitsvalgt. Nå velger han å gi stafettpinnen videre, og snart skal han starte i ny jobb.

Wengaard har en drøm han så smått vil forfølge mer aktivt, men før det skal han delta i et siste oppgjør.

En tilfeldig vei inn

32-åringen fra Bergen startet havbrukskarrieren i Firda Seafood i 2007, hvor han tok fagbrev og ble lokalitetsansvarlig som 20-åring. I 2013 startet han i Mowi, eller Marine Harvest som det da het.

– I Firda var det ikke noen tradisjon for fagorganisering, til forskjell fra Mowi. Jeg organiserte meg tidlig og tok tillitsvalgtkurs. Noen måneder senere ble den som var tillitsvalgt sykmeldt, og jeg ble spurt om å overta, sier Wengaard, som siden har vært tillitsvalgt.

Frem til 2020 var Wengaard regiontillitsvalgt i Mowi Region Sør. I den perioden kombinerte han jobb på anlegg med tillitsvalgtarbeid. Men siden han ble konserntillitsvalgt, har han kun hjulpet til på anlegget ved behov og anledning, og det har det blitt lite av. For jobben som konserntillitsvalgt er en fulltidsjobb og vel så det, sier Wengaard.

– Jeg har savnet å kjøre båt og å stelle med fisken, for det var jo det som motiverte meg til å starte i denne bransjen. Så har det bare blitt slik at jeg har kommet lenger bort fra den rollen. Bakgrunnen for dette er det høye medlemsantallet kombinert med den geografiske spredningen på lokasjonene.

– Jeg har vært så heldig å få besøke nesten alle de 200 lokasjonene våre i Norge gjennom det siste tiåret og møtt utrolig mange flotte, engasjerte arbeidsfolk, sier Jørgen Wengaard, konserntillitsvalgt i Mowi. Foto: Privat

Mange tunge kamper

Etter ti år som tillitsvalgt i Mowi er det snart slutt. Wengaard legger ikke skjul på at det er vemodig å gi seg i rollen han har hatt.

– Sammen med andre tillitsvalgte har vi over tid bygget opp en organisasjon i Mowi med mer enn 500 medlemmer langs hele kysten. Det er nesten som en bedrift i bedriften, som jeg har vært så heldig å få lede de siste årene. Hver eneste dag dukker det opp henvendelser fra medlemmer som har spørsmål de ønsker svar på.

32-åringen er tydelig på at det har vært spennende og lærerikt, men legger heller ikke skjul på at det tidvis har vært krevende.

– Det kan være litt vanskelig å legge igjen jobben på arbeidsplassen. Det er mange situasjoner man tar med seg hjem og prøver å finne en løsning der. Enkelte situasjoner går innpå en personlig. Man legger mye av selv i arbeidet, sier Wengaard, og legger til:

– Man blir involvert i forhandlinger, oppsigelser, permitteringer, advarsler og saker om rus og trakassering – det meste havner på mitt bord. Man blir kjent med mange ulike skjebner og treffer folk i vanskelige situasjoner. Så handler det om å finne gode løsninger med bedriften og de ansatte.

Jørgen Wengaard gir seg som tillitsvalgt i Mowi. Han stiller heller ikke til gjenvalg til konsernstyret. Snart skal han over i ny jobb. Foto: Privat

Wengaard mener samarbeidet mellom fagforbundene er blitt tettere i Mowi. Selv representerer han 540 organiserte i Fellesforbundet, men han er også valgt til å representere organiserte i åtte andre fagforbund, til sammen over tusen ansatte.

– Det har vært utrolig spennende, men jeg tror ikke det er fornuftig å sitte for lenge i en slik rolle. Man må være sulten og kjempe for de ansatte. På et tidspunkt kan det være vanskelig å holde gnisten oppe, sier Wengaard, og legger til:

– Nå føler jeg at jeg har kjempet mange tunge kamper i mange år, som har vært lærerikt og interessant, men på et eller annet tidspunkt vil man gjerne over i en annen rolle.

Ville ha konsernsjefens jobb

Den nye rollen har Wengaard allerede fått. Før sommeren går han over i en ny jobb, men hvor vil han ikke si noe om helt ennå, men det er i oppdrettsnæringen. Wengaard har en drøm som han så smått skal forfølge noe mer aktivt.

De siste årene har Wengaard kombinert jobben som konserntillitsvalgt med studier på NHH. Masteroppgaven i sjømatledelse, som skal leveres i november, består av ulike deler som økonomi, ledelse, innovasjon, strategi og bærekraft.

Det er blitt mindre tid på merdkanten, men jobben som konserntillitsvalgt har gitt Jørgen Wengaard nye arbeidssituasjoner. Her fra Aqkva-konferansen i 2022 sammen med Jon Arne Nygård, hovedtillitsvalgt Nova Sea. Foto: Joar Vatlestad (Arkiv)

Driftsteknikeren har store ambisjoner for fremtiden: Han ønsker å bli sjef i et oppdrettsselskap.

– Det er drømmen, sier Wengaard.

Denne drømmen oppsto noe tidligere enn Wengaard selv husket. Det fikk han bekreftet på en konferanse.

– Jeg møtte nylig igjen Carl-Erik Arnesen, som var sjef i Firda og ansatte meg den gangen i 2007. Han spurte om jeg husket hva jeg sa første gang jeg møtte ham. Han hadde spurt meg hvor jeg så for meg å være i fremtiden, hvor jeg hadde svart at jeg ville ha jobben hans. Jeg kan ikke huske å ha sagt det, allerede som 15-åring, men jeg hadde visst ambisjoner allerede den gangen, sier Wengaard og ler.

Arnesen, som var konsernsjef i Firda Seafood på dette tidspunktet, bekrefter samtalen til Intrafish.

– I en medarbeidersamtale spurte jeg hva han så for seg i fremtiden. Da pekte han på meg og sa at han ville ha jobben min. Det husker jeg. Da var han lærling, så det var friskt meldt, sier Arnesen, som i dag er administrerende direktør i Stim.

Carl-Erik Arnesen, administrerende direktør i Stim, var konsernsjef i Firda tilbake i 2007. Han husker godt første møtet med Jørgen Wengaard. Foto: Bent-Are Jensen (Arkiv)

Sikker på yrkesvalget

Bakgrunnen for langtidsmålet, altså å bli sjef i et oppdrettsselskap, er at Wengaard alltid har syntes det er kjekt å ha ansvar, og å se det store bildet.

– Og så er jeg helt sikker på at jeg har valgt riktig bransje. Det har jeg tenkt siden starten, sier Wengaard, selv om det også er utfordringer i oppdrettsnæringen.

Han føler utfordringene blir hausset opp i media med jevne mellomrom, og så blir det stille igjen.

– Nå har det vært noe mer i media enn tidligere, men jeg er sikker på at utfordringene er mulige å løse. Utfordringene var enda større i pionértiden, og da visste man ikke engang hva som var mulig å få til heller. Det var sykdom den gangen også, men da mistet de gjerne alt de hadde og måtte starte helt på nytt.

Bekymret for tilhørighet

Mye har skjedd de siste ti årene for dem som jobber tettest på fisken.

– Det har vært en rivende utvikling og skjedd mye. Næringen er blitt veldig industrialisert med fokus på økt produktivitet og effektivisering. Tidligere måtte vi kunne litt om alt, og vi gjorde det meste selv. Nå er utstyret blitt så stort og tungt at vi må ha inn eksternt personell som har spesialisert seg på ulike arbeidsoppgaver, sier Wengaard.

– Jeg synes det er bra med spesialisering på farlig og tungt utstyr, med tanke på HMS. Samtidig er jeg litt bekymret for at røkterne kan miste litt tilhørighet til fisken, etter hvert som større arbeidsprosesser som fôring og behandling gradvis flyttes bort fra røkterne.

Veløy Lakserøkterforening

Ute på anlegget har Wengaard funnet gamle fagforeningspapirer. De viser at allerede i 1975 ble Veløy lakserøkterforening etablert. Nettopp «Veløykjølpo» på Sotra var en av lokasjonene der Mowi-eventyret startet på 60-tallet.

– Da var de opptatt av akkurat de samme tingene diskuterer i dag. Timelønn, skifttillegg og arbeidstidsordninger, sier Wengaard.

At de ansatte allerede den gang var opptatt av å ta del i verdiskapingen har inspirert driftsteknikeren.

Veløy Lakserøkterforening. Fagforening Mowi. Foto: Privat

Som tillitsvalgt har Wengaard også fått prøvd seg i flere styrer, roller og verv. Han er blant annet med i tariff- og bransjerådet for havbruk i Fellesforbundet. Annethvert år samles rådet i Oslo for hovedforhandlinger på Havbruksoverenskomsten, med Sjømat Norge som forhandlingsmotpart.

Det skal Wengaard også i år. 22.–24. mai deltar han i sitt siste oppgjør.

– Vi har ikke prioritert kravene våre ennå, men økt kjøpekraft og etter- og videreutdanning står nok høyt på listen, sier Wengaard.

Bedre lønnsvilkår har Wengaard vært opptatt av lenge.

– Det er noe av det jeg har vært mest opptatt av, og frustrert over, som tillitsvalgt, fordi alle vi som jobber i bransjen føler vi skulle hatt en større del av overskuddene som blir skapt. Det har bare gått i feil retning. Jeg har data på at de ansatte jeg forhandler for har hatt reallønnsnedgang de siste ti årene. Det er skuffende, og jeg må naturlig nok ta min del av skylden for dette.