– Vi har akkurat lagt til kai. Nå er det mer «midt i» gytesesongen, så vi har funnet en god del egg, mer enn forrige gang vi var ute i begynnelsen av mars, sa havforsker Terje van der Meeren til Fiskeribladet onsdag. Dette er saken Det har vært en økende interesse for torskeoppdrett de siste årene, og produksjonen er ventet å øke fremover.

Miljøeffekter av rømming, kjønnsmodning og gyting i merd er blant det myndighetene nå innhenter mer kunnskap om.

Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet har funnet egg fra oppdrettstorsk i sjøområdet rundt Åmøy i Meløy kommune.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.