Lerøy Midt har oppdaget en notskade på havbrukslokaliteten Reitholmen i Fillfjorden i Hitra kommune, på kvelden søndag 5. mai, skriver selskapet i en pressemelding mandag kveld.

Noten var i ferd med å slaktes ut og arbeidet med slakting og opptelling er ferdig mandag kveld. Lerøy kan på bakgrunn av dette anslå at rømmingsomfanget er på i underkant av 14000 laks på cirka 7,3 kilo, skriver selskapet i pressemeldingen.

– Vi beklager hendelsen på det sterkeste. Dette skal ikke skje. Vi har en visjon om null rømming, og tar dette svært alvorlig. Lerøy har en egen miljø- og sikkerhetsgruppe som nå har satt i gang arbeidet med å fastslå årsaken til rømmingen. Vår prioritet nå er å begrense skadeomfanget og lære av hendelsen for å unngå fremtidige rømminger, uttaler Harald Larssen, daglig leder i Lerøy Midt, i pressemeldingen.

1500 meter gjenfangstgarn

Larssen uttaler at dette er en fortvilende situasjon.

– Vi har raskt mobilisert ekstra ressurser for å sikre noten og fange opp mest mulig av den rømte fisken. Vi har en god dialog med relevante myndigheter og aktører, inkludert Fiskeridirektoratet, og samarbeider tett med dem for å håndtere situasjonen på en mest mulig effektiv måte, uttaler Larssen.

– Beredskapsplanen vår ble umiddelbart iverksatt. Det ble satt ut over 1500 meter med gjenfangstgarn allerede natt til i dag. Flere tusen meter med garn ble satt ut i løpet av dagen i dag og flere blir satt ut i morgen innenfor det området vi har tillatelse til. Vi vil også gå i dialog med Statsforvalteren for å vurdere ytterligere tiltak ut over å sette garn i sjøen, uttaler Larssen.

Lerøy opplyser at Statsforvalteren i dette tilfellet ikke har åpnet for fritt fiske. Det er kun gitt åpning for fiske i regi av Lerøy og deres underleverandører. Selskapet har avtaler med lokale fiskere som de har bedt om bistand fra.

