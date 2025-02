Bekymring blant Nova Sea-ansatte etter salget

Torsdag forrige uke sprakk nyheten om at verdens største oppdrettsselskap kjøper et av Norges største oppdrettsselskap.

Mowi kjøper seg opp fra 49 til 95 prosent i Nova Sea, som Mowi har vært deleier av i 30 år.

– Det fleste ansatte på sjøen, som jeg representerer, vart litt sjokkerte da denne bomben sprakk, sier Erik Rauø, hovedtillitsvalgt i Nova Sea til Intrafish.

– Dette var ikke noe vi trodde kom til å skje, ettersom Nova Sea er et godt og stabilt selskap som gjør det bra, legger han til.

– Det er sensitive greier

Det ble mange telefoner, inntrykk og møter for Rauø den torsdagen, og flere skal det bli.

– Jeg var i møte med ledelsen i Nova Sea og Mowi torsdag kveld. Det var en god tone, og vi fikk tatt opp de bekymringene vi har. Jeg vet ikke om jeg skal kalle det lovnader, men de skjønner våre synspunkt. Så skal vi være på ballen fram til dette er i orden, sier Rauø.

Verken Rauø eller de andre ansatte hadde fått vite noe før nyheten sprakk torsdag morgen. Slik blir det når børsnoterte selskap som Mowi gjør store investeringer. Nyheten er børssensitiv fram til den er annonsert.

– Det kom som et sjokk på oss. Vi fikk den samme meldingen som alle andre. Det er sensitive greier her, sier Rauø.

Aino Olaisen ankom Lovund med helikopter da nyheten om at hun og søsteren Maria har solgt Nova Sea til Mowi. Hun tok seg tid til å snakke med ansatte. Foto: Lena Knutli

– En forutsetning fra vår side

Intrafish spurte Mowi-sjef Ivan Vindheim om oppkjøpet ville medføre at ansatte måtte flytte eller miste jobben

– Vi skal skape arbeidsplasser og aktivitet. Vi skal bygge og utvikle selskapene. På Lovund er et slakteri til 2,3 milliarder kroner under bygging. Det garanterer for fortsatt aktivitet, sa Vindheim.

– Kan du garantere for at ingen vil miste jobben?

– Ja, vi vil trenge flere hender i arbeid, svarte Vindheim.

– En forutsetning fra vår side ved å selge, er at ingen i Nova Sea skal miste jobben, sa Olaisen, som etter salget sitter med rundt én prosent andel i Mowi og skal inn i styret.

Mowi-sjef Ivan Vindheim og Nova Sea-eier Aino Olaisen før pressekonferanse om Mowi sitt oppkjøp av Nova Sea i Bodø. Foto: Bent-Are Jensen

– Men hva skjer i framtiden?

Hovedtillitsvalgt i Nova Sea har fått med seg uttalelsene.

Basert på uttalelsene føler Rauø seg trygg, men han er tydelig på at det også ligger en bekymring i at en global storaktør kjøper et lokaleid selskap.

– Vi er med på den at folk beholder arbeidsplassen i dag, men hva skjer i framtiden? Det er der bekymringen ligger, sier Rauø, og legger til:

– Nova Sea er et lokaleid selskap som vet hva «lys i husan» er ute på øyene. Det synspunktet har jeg sendt til Mowi, og det er det vi er ute etter. Det skjer ikke noe i år, og sikkert ikke neste år. Det er langtidsperspektivet vi er bekymret for.

Bekymret for at alt samles

Selv med slike nyheter skal driften på sjøen gå sin gang. Lokaliteter må skjøttes og fisken må ses etter, holdes frisk og mates.

Det siste har Rauø fått flere spørsmål om fra sine medlemmer.

– Fôrsentralene i Nova Sea ligger spredt i lokalsamfunnene, så det er spørsmål om det blir på samme måte, og hva som skjer med dem, sier Rauø, som selv jobber på fôrsentral.

Innerst i Bodø havn har Mowi bygget verdens største fôrings- og driftssentral , som på det meste kan betjene 295 merder fordelt på 39 anlegg i Mowis region nord.

– Det er en bekymring blant ansatte at alt samles i Bodø. Vi spurte om det, men det ville ikke de ikke si så mye om, sier Rauø, som bor og jobber på Vega.

For han og hans medlemmer er det ikke lokalt om noe ligger i Bodø eller Trondheim. Lokalt er ute på øyene.

– Jeg som hovedtillitsvalgt kommer til å kjempe for å beholde strukturen slik den er i dag.

– Klar over resultatene våre

– Har det kommet inn spørsmål om lønn og om det er forskjeller mellom Mowi og Nova Sea?

– Det har kommet noen spørsmål angående dette, men jeg er ikke så veldig bekymret for dette. Prosessen framover vil vise om det er noe forskjeller, sier Rauø.

Bonusene i Nova Sea ble allmenn kjent i TV-serien «Sølvrushet».

Sommeren 2023 meldte selskapet om en bonus på i snitt 231.000 kroner per årsverk. Denne gikk noe ned da årsresultatet ble lagt fram i sommer, og ga et snitt på 155.000 kroner

– Har det kommet bekymringer rundt disse, og tror du Mowi vil fortsette på samme nivå?

– Det er kommet inn noen bekymringer rundt dette og jeg tror ikke at bonusen kommer til være på samme nivå, sier Rauø.

– Hvordan vil du oppsummere den torsdagen?

– Sjokk og en god del bekymringer rundt om. Det er en uviss framtid fram til ting er avklart. Vi kommer til å arbeide litt i et vakuum fram til vi vet, sier Rauø.

– Nå handler det om å opprettholde dialogen internt i Nova Sea fram til ledelsen har staket ut veien videre for overtakelse. Så skal vi sette oss ned med de nye eierne og se på tingenes tilstand, sier Rauø, og legger til:

– Mowi vet at hvor gode vi er på biologi, og de er fullstendig klar over resultatene våre. Alle tall viser at det går godt. Vi er tross alt størst i distriktet.