Antall døde settefisk (over 3 gram) ble i 2024 rapportert å være 45,8 millioner laks og 3,4 millioner regnbueørret. Dette er de høyeste registrerte tallene siden slike data ble gjort tilgjengelig for Veterinærinstituttet, står det i Fiskehelserapporten. Bildet viser et settefiskanlegg.

Illustrasjonsfoto: ANDERS FURUSET