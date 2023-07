I flere år har forskerne prøvd å skaffe kunnskap om brugdene, og i fjor klarte forskerne å merke tre brugder. Et slikt merke inneholder data som viser lysforhold, temperatur og dybden fisken svømmer på. Dette registreres hver 5. sekund i ett år. Til sammen utgjør det 6,5 millioner linjer data.

Det skriver HI på sine nettsider.

– Det er nesten sjokkerende hvor lite vi vet om en så stor art som har vært i norske farvann i en evighet, sier havforsker og prosjektleder for «Sharks on the move», Claudia Junge i HI.

Analyse av dataen fra burugda skal stipendiat Antonia Klöcker gjøre i doktorgraden sin. Foto: Havforskningsinstituttet

– Umulig oppgave

Etter ett år skulle merkene på brugda løsne, flyte opp til overflaten og begynne å sende peilesignaler. Da det første merket løsnet hadde forskerne flaks. Merket dukket opp 20 nautiske mil fra der de var i Lofoten og de fikk hentet det inn på en time.

Da det andre merket løsnet begynte problemene. Merket har nemlig bare to uker batterikapasitet før det ikke lengre sender ut signaler, og dette merket lå i britisk sone i Nordsjøen.

– Det hørtes ut som en umulig oppgave å få tak i det, men det er utrolig hva som går an, forteller havforsker Otte Bjelleland som har merket brugdene.

Merket er lite og svart og synes dårlig i sjøen, selv på lyse dagen.

Redningen

En storstilt aksjon for å finne merket ble satt i gang. HI begynte med å sjekke hvor deres egne båter befant seg og hvor de skulle. HI forhørte seg også med andre båter og forskerkolleger i Danmark og Tyskland.

«Redningen» ble Kystvakten. Da de begynte å nærme seg merket ba forskerne om hjelp.

– Kystvakten har mange viktigere oppgaver, og vi forstår godt at dette ikke kunne komme høyt på prioriteringslista. Men så lenge det var en sjanse, måtte vi ta den, sier Bjelland.

Otto Bjelland ventet spent på telefon og hadde et håp om å få tilbake merket. Foto: Havforskningsinstituttet

Analyse av data

12 dager etter at merket løsnet fikk Bjelland melding om at Kystvakten skulle gjøre et forsøk på å finne merket. Peileren ga Kystvakten omtrentlig posisjon og skipperen første fartøyet så nært som mulig. Deretter bar det ut i MOB-båt.

Ett minutt senere ringte telefonene til Bjelland. Merket var funnet.

– Jeg får ikke sagt hvor takknemlige vi er for hjelpa, uttaler havforskeren.

Forskerne har ikke rukket å analysere dataen fra de to merkene de har fått tilbake.