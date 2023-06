Torskebestanden er på en nedadgående trend. Totalkvoten på torsk ble nedjustert med 20 prosent i både 2023 og 2022. Havforskerne anbefaler en tilsvarende nedgang i kvotene også neste år.

Det ble klart da norske og russiske havforskere la frem sine kvoteråd for felles bestander i Barentshavet torsdag.

– Torsken i Barentshavet er enda en stor og viktig bestand, men det er ikke lenger eventyrlige tilstander, sier bestandsansvarlig ved Havforskningsinstituttet, Bjarte Bogstad, i en pressemelding.

Lavest siden 2008

Forskerne anslår at gytebestanden av torsk nå er på rundt 700.000 tonn, det laveste nivået siden 2008. De minner samtidig om at torsken har hatt svært gode år, med en historisk topp i gytebestanden i 2013. Da var den på 2,2 millioner tonn.

Ifølge Havforskningsinstituttet er hovedgrunnen til bestandsnedgangen at rekrutteringen av torsk har vært under middels etter 2014-årsklassen. Flere av årsklassene har vært svake.

– Torskebestanden er på vei nedover, men vil trolig stabilisere seg om et par år om rådene blir fulgt, sier Bogstad i pressemeldingen.

Nedgangen fortsetter

Men nedgangen i råd og kvoter er trolig ikke ferdig med dette, varsler forskerne.

Kvotenedgangen har blitt bremset av en forvaltningsregel, som sier at kvotene ikke skal settes ned mer enn 20 prosent om gangen, så lenge gytebestanden er over føre-var-nivå. Hadde det ikke vært for denne hadde forskerne trolig tråkket hardere på bremsen tidligere.

Slik det ser ut nå må derfor fiskerinæringa belage seg på ytterligere 20 prosent nedgang fra 2024 til 2025.

– Vi må regne med videre nedgang også til neste kvoteråd, før utviklingen flater ut, sier Bogstad.

Nedgang for hyse og blåkveite

Kvoterådene for hyse og blåkveite, som vi også forvalter sammen med russerne, går også ned.

Det anbefales en kvote for nordøstarktisk hyse på 127.550 tonn, som er en nedgang på 25 prosent fra kvoten i år.

For blåkveite er rådet på 15.560 tonn for 2024, en nedgang på 38 prosent fra årets kvote.

For snabeluer ble det i fjor gitt råd også for neste år.

Lodderådet kommer til høsten.

De endelige kvotene fastsettes når Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon møtes til forhandlinger senere i år. De siste årene har kommisjonen fulgt forskernes kvoteråd for torsk.

Utestengt fra ICES

Russland ble i fjor skjøvet ut i kulden av Det internasjonale havforskingsrådet (ICES). På grunn av krigen i Ukraina er russiske medlemmer og eksperter utestengt fra all aktivitet på ubestemt tid.

Der ICES vanligvis bidrar med et stort sekretariat, kvalitetssikring og eksperter på utforming av kvoteråd, må norske og russiske havforskere nå klare seg selv.

Kvoterådene for nordøstarktisk torsk, hyse, blåkveite, lodde og snabeluer har blitt utarbeidet i en arbeidsgruppe bestående av fagfolk fra Havforskningsinstituttet og det russiske forskningsinstituttet VNIRO.