I sommer skal forskere fra Havforskningsinstituttet merke håbrann, melder instituttet i en artikkel publisert på deres hjemmesider onsdag.

– Han har tenner, skikkelige tenner. Vi har enorm respekt for den munnen, forteller havforskar Otte Bjelland i artikkelen.

Håbrann Maks størrelse: 3 meter og 150–200 kg

3 meter og 150–200 kg Leveområde: I Nord-Atlanteren og Middelhavet, ned til over 1000 meters dyp.

I Nord-Atlanteren og Middelhavet, ned til over 1000 meters dyp. Føde: Makrell og sild

Makrell og sild ​​​​​​​Særtrekk: Konisk snute og torpedoformet kropp Kilde: Havforskningsinstituttet

– Viktig predator

Håbrannen er ifølge HI den største hurtigsvømmende haien i norske farvann, og den kan bevege seg tusenvis av kilometer over hele Atlanterhavet. Hvordan den oppholder seg i norske farvann, og hvor de vandrer, vet man mindre om.

– Håbrannen er en viktig predator, og vi trenger derfor mer kunnskap om disse store predatorene for å forstå hele næringsnettet og økosystemet i havet, uttaler havforsker Claudia Junge, som leder prosjektet Sharks on the Move.

. I sommer skal Havforskningsinstituttet merke håbrann. Foto: Havforskningsinstituttet

Fått konkrete tips

Ifølge HI har sikkerheten til fisken vært det viktigste under sommerens merking av brugde. Når man nå skal gjøre det samme for håbrannen, må havforskerne kontinuerlig også vurdere egen sikkerhet. Ifølge havforskerne skal de bruke kraftige fiskestenger, sterkt snøre, wire og hel fisk som agn.

Om den biter på, vil forskerne blant annet ved bruk av et slitesterkt tau rundt magen på haien merke den i ryggfinnen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi må klare å holde han i ro, samtidig som håbrannen får frisk vann over gjellene slik at han får puste, forklarer forsker Bjelland.

Målet for sommeren er å merke mellom fem og ti håbranner.

HI har etablert en egen «haitelefon», som ifølge instituttet ga konkrete resultat under merkingen av brugde. Så langt er det også ringt inn observasjoner av håbrann, blant annet fra en garnfisker vest fra Bodø og en makrellbåt som fisket ved Lofoten.