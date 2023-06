– Vi har sett på de ti første årene med overvåkning av krillen rundt Sør-Orknøyene, uttaler HI-forsker Georg Skaret i en pressemelding.

Dette området er det viktigste for krillfisket i Sørishavet. Det er kun Norge som regelmessig overvåker krepsdyret her. Overvåkningen er gjort i samarbeid med fartøyene som fisker krill i det utilgjengelige området.

Antarktisk krill Maks størrelse: 60 mm og 2 gram

Levetid: 6–7 år

Leveområde: Sør for Polarfronten i Sørishavet, som omgir det antarktiske kontinent

Mat: Primært planteplankton

Om bestanden: Store deler av økosystemet i Sørishavet er sentrert rundt krill. Den antarktiske krillen er viktig som matkilde for fisk, sjøpattedyr og sjøfugl. Kilde: HI

«Hotspot»

Ifølge Skaret har ikke HI funnet noen trend på hvordan bestanden utvikler seg gjennom hele tiårsperioden i området, og det er funnet stor variasjon år for år:

– Men likevel er variasjonen mindre enn i andre krillrike områder som Sør-Georgia og Sør-Shetland, uttaler Skaret.

Ifølge forskeren understreker dette at Sør-Orknøyene er et «hotspot» for krill i sørihavet.

I tråd med føre-var-prinsippet

For å måle bestanden har forskerne brukt akustikk.

– Det er områdene langs sokkelkanten nord for Sør-Orknøyene som har de største krillmengdene. På grunn av strømforhold har krill en tendens til å samle seg i områder med markante skifter i dybde. Der samler det seg ofte planteplankton som krillen beiter på. Det er her flåten fisker krill, forteller Skaret.

Det er også brukt mengdeberegninger for å evaluere om det historiske krillfisket i dette området har vært bærekraftig i tråd med Konvensjonen for bevaring av marine levende ressurser i Antarktis, som har forkortingen CCAMLR på engelsk.

– Resultatene våre indikerer at fiskeriet har vært i tråd med føre-var-prinsippet, forklarer forskeren.