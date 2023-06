– Da vi i fjor så at to av årsklassene som skal inn i gytebestanden mangler, er det ikke overraskende at det går denne veien. Jeg frykter nedgangen kommer til å fortsette i flere år fremover, sier Tom Vegar Kiil, styreleder i Norges Kystfiskarlag med henvisning til kvoterådet på torsk som ble presentert torsdag.

Torskebestanden er på en nedadgående trend. Totalkvoten på torsk ble nedjustert med 20 prosent i både 2023 og 2022.