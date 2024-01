Kvoterådet fra havforskerne innebærer en nedgang på 10.000 tonn sammenlignet med i fjor. Det opplyste Havforskningsinstituttet (HI) på sine nettsider nylig.

Tross nedgang fra 2023 ligger kvoterådet fortsatt godt over aktuelt fangstnivå de siste årene, som har vært mellom 60 000–80 000 tonn.

– Rekebestanden har variert over tid, men holdt seg på et bra nivå. Med gode rekepriser har fangstene tatt seg opp i de seneste årene, og fisket i Barentshavet er igjen blitt et av de største rekefiskeriene i Nord-Atlanteren, sier forskningssjef Carsten Hvingel i en melding fra HI.

Norge tar 50 prosent

Ifølge HI var den norske andelen av totalfangstene tidligere over nitti prosent. De senere årene har også en rekke andre land meldt seg på.

– Totalfangsten av reke i Barentshavet har økt de siste årene. Det er andre land, da spesielt innenfor EU, som står for mesteparten av økningen. Men også norske fangster har økt, og tar omtrent 50 prosent av fangstene, sier Hvingel.

Ifølge forskeren har fangstene de siste årene ligget stabilt på et mye lavere nivå enn det bestanden faktisk kan bære.

– Vi kan med god margin fastslå at har vi i dag en rekebestand som er beskattet bærekraftig, sier Hvingel på HIs nettsider.