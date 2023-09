26,42 meter lange «Beret Paulsdatter» er det nyeste forskningsfartøyet til UiT Norges arktiske universitet, og ble overlevert fra Vaagland Båtbyggeri 15. desember 2022. Skipet er annonsert brukt til forskning i fjorder og kystnære områder i Tromsø-regionen.

Fortsatt er fartøyet i en prøveperiode med testing av utstyr, og har til nå kun vært brukt til navigasjonstrening for nautikkstudenter.

«Beret Paulsdatter» Lengde over alt: 26,42 meter

Bredde: 10 meter

Lugarkapasitet: 14 personer inkl. mannskap

Undervisningsfasiliteter for grupper inntil 10 personer

2 laboratorier

Åpent og læringsfremmende brodesign for navigasjonsundervisning i indre kystfarvann

Dekkskran: Foldekran 1080kg/13,16 meter

A-ramme på styrbord side. 2000 kg

A-ramme på hekk. 5000 kilo

2x trålvinsj 8t/2000m

1x tråltrommel 8t/5,7m3

1x CTD vinsj 2t/2000m

1x Håvevinsj 1,5t/1000m

Bredbånd ekkolodd 38,120 og 333 kHz

Avsatt plass til ADCP 150 kHz

Avsatt plass til høyfrekvent multistråle ekkolodd

Avsatt plass til bunnpenetrerende ekkolodd Kilde: Vaagland Båtbyggeri

Nyansatte

– Vi har ikke fått organisert mer ennå, sier fartøyssjef Simon Bjørvik til Fiskeribladet.

Å få på plass mannskap har vært den største begrensningen for forskningsfartøyet.

– Stoda er at vi nå har fått ansatt et mannskap, som startet 1. august, sier fartøyssjefen.

Det er managementselskapet Northshore AS som drifter båten, og som siden ansettelsen har arbeidet med å klargjøre skipet for forskning og undervisningsaktivitet. Hvorfor besetningen på tre ikke har vært på plass tidligere, kan ikke Bjørvik svare på, da han selv begynte i stillingen som fartøyssjef i vår.

Beret Paulsdatter kom i Tromsø havn i desember 2022. Foto: Oddleif Larsen

Starter med enkle forskningsturer

Han forteller at framover kommer forskningsfartøyet til å være i drift «halvparten av tida», med et mannskap som jobber en periode, for så å ha fri en periode.

Neste uke skal «de siste ting på plass».

– Det er mye høyteknologisk utstyr som vi må passe på fungerer før vi kan gjøre noe, sier fartøyssjefen, som forteller at det deretter blir en nautikktur med «Beret Paulsdatter», i fem døgn fra og med mandag 18. september.

– Dersom alt går fint nå, så håper vi kjøre enkle forskningsturer 23. og 24. september, sier Simon Bjørvik ved UiT Norges arktiske universitet.