I år blir Fiskeribladet 100 år. I anledning jubileet ønsker vi å vise fram våre lesere og folk langs kysten. I dag får vi høre fra Kristina Eidem, mor til torsketungeskjærerne William Alexander Dahl (9) og Frøya Othelie Dahl (6).

Frøya Othelie og William har skjært tunger i to sesonger ved Jangaard Export AS i Stamsund. De har vokst opp med flere generasjoner fiskere og hvalfangere i familien, så de har alltid hatt et nært forhold til fisk og havet. Bonuspappa Rudi Stensvold, en av driverne av Jangaard Export AS, har også tatt dem med på fiskebruket for å vise hva de gjør med fisken etter den kommer på land.

William startet først med å skjære for han hadde lyst til å tjene seg penger til noe han ønsket seg, og da hadde jo selvsagt lillesøster Frøya også lyst og gjøre det samme som storebror.

Jeg synes tungeskjæringen er en utrolig fin lærdom for ungene, de arbeider etter lyst og evne og får betaling for jobben de gjør. Først og fremst jobber de med mat og det er mye læring i at de får studere fisken i seg selv. De får også et mer realistisk syn på forholdet mellom arbeid, penger, ønsker og drømmer. Mange barn i dag tror at bankkortet er utømmelig og pengene bare ramler inn på konto, men det er jo ikke tilfellet. De får jo på en måte smake litt på den virkelige verden på deres premisser og forutsetninger, jo mer de står på, jo lenger ned på ønskelista kan de realisere ønskene sine.

Med tungeskjæringen så er ønskelisten uten tvil en stor motivator hos oss og etter endt sesong får de lov til å unne seg noe de har ønsket seg og sette resten til sparing. Det er vel fortjent, synes jeg. Jeg håper fiskebrukene rundt omkring holder åpent og gir ungene muligheten til å skjære torsketunger for det er så utrolig mye læring som de får bruk for senere i livet.

Ps: Ifølge Norges Råfisklag har i alt 124 unge mottatt betaling fra fiskebruk gjennom salgslagets oppgjørstjeneste denne sesongen. 48 tonn tunger er blitt skjært til en verdi av 1,8 millioner kroner! (red.anm).