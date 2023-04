Visste du ikke det? Det kan du finne i jubileumsboken til Fiskeribladet som nå er tilgjengelig på nett i anledning avisens jubileum.

Fiskaren, eller Fiskeribladet som avisen nå heter, kom med sin første utgave 23. april i 1923. Avisen ble grunnlagt av Norges Handels- og Sjøfartstidende, men ble etter bare tre år overtatt av Norges Fiskarlag, Norges Sildesalgslag og Bergens Tidende.

Dette etter at Fiskarlagets første formann Mons Kårbø, som var fra Herdla kommune like nord for Bergen, sto i bresjen for å organisere fiskerne både med faglag og med et salgslag han også ble den første direktøren for.