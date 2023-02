Den 23. april blir Fiskeribladet 100 år. I anledning jubileet ønsker vi å vise fram våre lesere og folk langs kysten. I dag får vi høre fra Eva Husby (Ap) fra Hasvik.

Jeg har fått være med å påvirke et samfunn jeg er veldig glad i. Det er et privilegium at folk har gitt meg den tilliten. Vi er en typisk fiskerikommune og det har vært interessant å være med på svingningene som har vært alle disse årene. Vinteren 2002 var jeg varaordfører.

