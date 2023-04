Den 23. april blir Fiskeribladet 100 år. I anledning jubileet ønsker vi å vise fram våre lesere og folk langs kysten. I dag får vi høre fra Charles Ingebrigtsen, avdelingsleder på ressurs og miljø i Råfisklaget.

Jeg har også lyst til å skryte av en flink og dyktig fiskeindustri. Det ser vi spesielt når vi er ute på kontroll med skreipatruljen. Selv om det er noen som trekker noen grenser, opptrer representantene for næringen innenfor regelverket. Det er skikkelige folk, som gjøre en veldig god jobb og sørger for at Seafood from Norway har sin posisjon i markedet.

