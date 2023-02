Den 23. april blir Fiskeribladet 100 år. I anledning jubileet ønsker vi å vise fram hvem dere, våre lesere, er. I dag får vi høre fra Mariann Frantsen i Pelagisk forening.

Det var en annen tid, de var på havet opptil 10 måneder i året og forholdene var langt røffere enn i dag. Mine første minner til å ha en far på havet er postkort fra ulike steder (særlig stas var det å få kort fra Longyearbyen med isbjørn på), konfekt fra Quality Street, en gang ei rød fløyelsbukse med skråstilte knapper.

