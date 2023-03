Den 23. april blir Fiskeribladet 100 år. I anledning jubileet ønsker vi å vise fram våre lesere og folk langs kysten. I dag får vi høre fra Janne-Grethe Strand Aasnæs i Strand rederi.

Jeg utdannet meg til økonom og jobbet ti år i finansbransjen før jeg bestemte meg for å gå inn i rederiet i 2000. Da var vi fem kvinner som drev Stand rederiet sammen. Vi er to søstre og det var aldri aktuelt at vi to skulle reise på sjøen, eller drive båtene.

