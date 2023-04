Den 23. april blir Fiskeribladet 100 år. I anledning jubileet ønsker vi å vise fram våre lesere og folk langs kysten. I dag får vi høre fra Thorvald Tande, red

Fiskaren og Fiskeribladet lå alltid på kjøkkenbordet. Det var ikke så vanlig der jeg vokste opp – i Måltrostveien 16 B, rett nedenfor Holmenkollbakken. Men Tande-familien var ikke alene om å lese fiskeriaviser på Oslo vestkant. Emil Pettersen, Frionors legendariske og mektige toppsjef gjennom de første 20 etterkrigsårene bodde i samme gate som oss, og Arne Asper, som overtok etter Pettersen i 1967, hadde hus på Besserud noen steinkast unna.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.