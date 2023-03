Den 23. april blir Fiskeribladet 100 år. I anledning jubileet ønsker vi å vise fram våre lesere og folk langs kysten. I dag får vi høre fra Mia Gylseth. Gjennom flere generasjoner har familien drevet med produksjon og handel av sjømat på Sakrisøy i Lofoten. Fellesnevneren for generasjonene har vært å være i konstant endring og det har gitt meg et forhold til både det konvensjonelle fiskebruket, tørrfiskproduksjon og oppdrett. På starten av 1980-tallet startet min far og hans brødre Sakrisøy Fiskeoppdrett og jeg minnes jeg var veldig lita da jeg var med på merdkanten og fôret laks for hånd bare et steinkast fra kaia.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.