Den 23. april blir Fiskeribladet 100 år. I anledning jubileet ønsker vi å vise fram hvem dere, våre lesere, er. I dag får vi høre fra Kai Eliassen, daglig leder i Knester.

På slutten av sommeren fikk jeg den største og viktigste fangsten i mitt liv. Da fikk jeg tak i ei dame jeg gifta meg med. Det skulle vise seg at hun var eneste datteren til Knut L Stenevik som startet rederiet Knester i 1967. Ester, er søstera til Lars Ove Stenevik, som i dag er styreleder i rederiet.

