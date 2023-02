Den 23. april blir Fiskeribladet 100 år. I anledning jubileet ønsker vi å vise fram våre lesere og folk langs kysten. I dag får vi høre fra Kjersti Busch, gründer og daglig leder i Salt.

Jeg er veldig stolt over at vi har skapt arbeidsplass av folk med høy utdannelse i distriktene, I Salt jobber vi med marin forsøpling, marin forval.ning og framtidsretta kystsamfunn. Å se at dyr setter seg fast i plast, spiser plast og dør av det, er en viktig grunn til at jeg brenner for dette arbeidet.

