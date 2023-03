Den 23. april blir Fiskeribladet 100 år. I anledning jubileet ønsker vi å vise fram våre lesere og folk langs kysten. I dag får vi høre fra Sławomir Gronowski.



Jeg bor her åtte måneder i året og er hjemme hos familien resten av tiden. Jeg jobber som kranfører, og hjelper til inne i produksjonen når det trengs. Planen er å ta truckførerbeviset også slik at jeg kan gjøre enda flere oppgaver her på fiskebruket. Det var min bror som også jobber her, som er årsaken til at jeg havnet her i Lofoten.