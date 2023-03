Den 23. april blir Fiskeribladet 100 år. I anledning jubileet ønsker vi å vise fram våre lesere og folk langs kysten. I dag får vi høre fra Alf Erik Ulland, om bord på «Havsund».

Vi har vært borte en måneds tid. Først fisket vi litt på Møre, så i Lofoten, men så ble det dårligere og dårligere. De siste to dagene var vi ved Senja. Fisket har vært annerledes i år. Det er ikke de mengdene som det har vært.

