Den 23. april blir Fiskeribladet 100 år. I anledning jubileet ønsker vi å vise fram våre lesere og folk langs kysten. I dag får vi høre fra Roar Bjånesøy, informasjonssjef i Sildelaget.

Eg meiner oppriktig at me i denne næringa er veldig heldige. Det er utrulig mykje kjekke folk her og veldig mange er lidenskapelig opptatt av næringa, både sitt lille hjørne av den og alt sammen. Er man ute på en båt, på kaikanten, på et oppdrettsanlegg eller på en messe så er det aldri mangel på diskusjoner, meininger, utfordringer og løsninger.

Editor's note: US District Judge Mary Ann Vial Lemmon dismissed the litigation against the owners of Mariner Shipyard in April 2010.